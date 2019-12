Escola com capacidade para 600 alunos está sendo concluída em Jardim Alegre

As obras da Escola Municipal Professor Dilson Teixeira Coelho que está sendo construída na Rua Azaleia, em Jardim Alegre encontra-se em fase de conclusão. A intenção da atual administração é inaugurar a nova unidade escolar no início do próximo ano letivo. A nova escola com capacidade para 600 alunos conta com recursos de mais de R$ 3.3 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Na manhã de ontem (9), o prefeito José Roberto Furlan (PPS) vistoriou o andamento das obras.

A nova escola municipal que é composta por seis blocos começou a ser erguida em 2014, porém por conta da crise financeira do país foi paralisada em 2015 e retomada no final de 2017. A unidade tem área construída de 3.2 mil metros² e conta com 12 salas de aula, laboratório, biblioteca, sala de informática, sala de professores, área administrativa, cozinha, refeitório, auditório multifuncional e uma quadra poliesportiva coberta.

Segundo Furlan, mais uma demonstração do empenho e esforço da atual administração para qualificar a educação municipal. “Estamos investindo no futuro das nossas crianças. A nova escola dará condições de aprendizagem aos alunos e os professores poderão trabalhar com mais conforto”.



Atualmente a Escola Professor Dilson Teixeira Coelho funciona em dualidade no Colégio Estadual Cristóvão Colombo, na Rua Santos. A nova unidade escolar terá capacidade para atender 600 alunos do ensino fundamental das séries iniciais.

Para o prefeito uma obra que muda a realidade da Educação no município “Uma construção sonhada por toda nossa comunidade estudantil, que segue padrões modernos de arquitetura e acessibilidade", salienta Furlan.

Furlan lembrou ainda, da pavimentação asfáltica concluída recentemente em frente ao local onde a escola está sendo construída. “Uma obra pensada para facilitar a vida dos pais de alunos e dos professores e de todos os moradores da região. Esta rua também é muito utilizada pelas pessoas que moram no Jardim América, mas que nos dias de chuva ficava intransitável”. Os investimentos para o pavimento de asfalto foram de R$ 260 mil.