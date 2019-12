Papai Noel chegará a Ivaiporã, na quinta-feira 

A chegada do Papai Noel a Ivaiporã será na quinta-feira, dia 12 de dezembro, às 19h30, na Praça Manoel Teodoro da Rocha, onde haverá o espetáculo com o Espaço Sou Arte, que fará a apresentação intitulada: “Um Natal de Virtudes”.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Amaral Rafael, a expectativa para o evento é grande, uma vez que o Espaço Sou Arte apresenta espetáculos natalinos, há alguns anos, em várias cidades do Paraná.

“O Espaço Sou Arte também fez o espetáculo da chegada do Papai Noel, em 2018, em Ivaiporã. O evento encantou o grande público que o acompanhou”, comentou a diretora.