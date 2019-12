Mais de 20 mil pessoas passaram pela Festa da Produção de Marilândia do Sul

Toda a região esteve presente em Marilândia do Sul no último final de semana, para prestigiar mais uma edição da Festa da Produção, que aconteceu no complexo do Ginásio de Esportes Mário Leão, comemoração aos 67 anos do município, e também para celebrar as conquistas da cidade neste ano, nas mais diversas áreas da administração e principalmente na nossa Agricultura.

Segundo os organizadores, a Festa da Produção 2019 recebeu cerca de 20 mil pessoas durante os três dias. A praça de alimentação contou com um dos cardápios mais variados dos últimos anos, que foi elaborado pela equipe da Feira da Lua, além de outros comerciantes da cidade, o que garantiu uma renda extra para dezenas de famílias.

“A festa foi linda, agradecemos a todos que comemoraram conosco os 67 anos do nosso município, com muita diversão e música boa. Esse evento já é um patrimônio do vale do Ivaí, e uma conquista garantida graças ao planejamento financeiro executado ao longo dos últimos anos.” disse o Prefeito Aquiles Takeda.

Foram três dias com shows de artistas da cidade, da região e de reconhecimento nacional. Comidas das mais variadas, parque de diversões gratuito para todos e apresentação da fanfarra municipal. Na sexta-feira, Antony e Gabriel e Guilherme e Gabriel animaram a festa, já no sábado, se apresentaram Adrian França, Conrado e Aleksandro e Dj Yano, o encerramento ficou por conta de Adilson e Reginaldo, que subiram ao palco no domingo.

“Nos últimos meses, o trabalho foi intenso para garantir a realização do evento, mas acredito que todo o trabalho valeu a pena, já que as famílias puderam aproveitar todos os momentos, sem preocupações com a segurança, ou qualquer outro item da estrutura. A sensação é de dever cumprido, entregamos o nosso melhor e o resultado foi incrível.” Comentou a Presidente da Festa da Produção 2019, Kelly Zanlorenzi.