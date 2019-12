Mulher apanha do marido e tem cabelo cortado com canivete em Kaloré

Uma mulher foi agredida pelo companheiro e teve o cabelo cortado com um canivete, ontem a tarde (09), em Kaloré. A mulher contou para a polícia que o companheiro, de 30 anos, teria chegado em casa embriagado e passou a agredi-la. Em dado ele passou a cortar o cabelo dela com um canivete e ainda a ameaçou de morte. Ela conseguiu escapar das mãos do agressor e fugiu pulando uma janela da casa. Ela registrou a agressão e foi orientada pela polícia.



Para evitar ser agredida novamente, a mulher foi com os filhos para a casa da mãe, até que a situação seja resolvida.