Preço do pedágio no Paraná sobe nesta terça; veja os novos valores

Os novos valores das tarifas de pedágio nas rodovias do Paraná começarão a ser praticados a partir da 0h de terça-feira (10). A confirmação foi feita pelas concessionárias nesta segunda-feira (9). A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) havia homologado na semana passada o reajuste tarifário anual do pedágio das seis concessionárias do Anel de Integração.

Nas praças de pedágio de Arapongas e Marialva, que ficam na BR-369 e são controladas pela Viapar, o valor para carros de passeio, que era de R$ 10,50, passa a ser R$ 10,80. O valor por eixo, no caso de veículos pesados, passou de R$ 9 para R$ 9,30. Para motos, o valor passou de R$ 5,30 para R$ 5,40.

Nas praças de Imbaú, Ortigueira e Tibagi, na BR-376, sob responsabilidade da RodoNorte, passam a cobrar dos carros de passeio o valor de R$ 8,30. Antes, o valor era de R$ 8,10. Veículos pesados, que antes pagavam R$ 6,60 por eixo, passam a pagar R$ 6,80. E as motos, que pagavam R$ 4,10, agora terão que pagar R$ 4,20.