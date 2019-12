A Expo Faxinal 2019 tem data marcada. Os dias de festa começam no dia 13 de dezembro e segue até o dia 15 com diversas atrações. No primeiro dia de festa tem show da dupla sertaneja Humberto & Ronaldo. No dia 14 quem anima a festa é Conrado & Aleksandro. Já no último dia, o público pode curtir o show de Marcos & Belutti, que prometem agitar a galera. A entrada para os shows é gratuita. A realização é da Prefeitura Municipal de Faxinal.