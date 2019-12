Cambira reforça sistema de abastecimento de água

O sistema de abastecimento de água de Cambira está ganhando um reforço com a instalação de um novo sistema de bombeamento. O equipamento, que já começou a ser instalado, deve resolver o problema de falta d’água nos pontos mais altos da cidade.

O prefeito Emerson Toledo Pires acompanhou, semana passada, a equipe técnica da Sanepar e da empresa contratada (G5 Engenharia LTDA) para instalação do quadro de automação que irá comandar este novo sistema. A previsão é que o equipamento esteja em funcionamento a partir do dia 17. Os problemas de abastecimento no município foram discutidos em reunião na Câmara no final do mês passado. No encontro, o gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi explicou que despressurização na rede prejudica a distribuição na região mais alta da cidade, que tem se apresentado como área de expansão imobiliária nos últimos anos.

Para resolver a situação, a Sanepar projetou um sistema de bombeamento que impulsionará água para o abastecimento dos imóveis situados nestas localidades. “Já assentamos 1.140 metros de rede para adequar o que chamamos de setores de manobras e zonas de pressão”, relatou. Segundo a empresa, o novo sistema instalado será automatizado e capaz de avaliar a necessidade de consumo de cada região, mantendo assim pressão e vazão adequadas na rede de abastecimento.