São Pedro do Ivaí alerta contra dengue

Com a chegada do verão e a volta da época de chuvas, o risco de contágio da dengue aumenta consideravelmente. Por isso, a maneira mais eficaz de se prevenir a doença é continuar impedindo a reprodução do mosquito transmissor. O alerta é da prefeitura de São Pedro do Ivaí, que intensifica ações de controle do mosquito.

O inseto coloca seus ovos apenas em acúmulos de água limpa, sendo essa a razão para ele ser tão frequente em épocas de chuva.

Para evitar que isso ocorra, o Governo Municipal e a Secretaria de Saúde pedem aos moradores que continuem, de forma contínua, combatendo o mosquito transmissor da dengue, zika Vírus e chikungunya.

“Com as chuvas, o cuidado com a Dengue deve ser redobrado. Peço que todos eliminem água parada em materiais como: pneus velhos, caixas d’água, garrafas, calhas entupidas, vasos de flor e também recipientes jogados em terrenos”, explicou a Secretária de Saúde, Simone Tavares.

Segundo a Secretaria de Saúde, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas as dicas e orientações possíveis em ação para eliminar os focos do mosquito em qualquer época do ano.