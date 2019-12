Coral da Copel abre as festividades de fim de ano em Jardim Alegre

As festividade de fim de ano em Jardim Alegre tiveram início na noite de domingo (8) com a apresentação do Coral da Copel de Londrina, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rocio. O coral que está em atividade desde 2011 cantou e encantou o público presente.

A chegada do Papai Noel está prevista para o próximo domingo (15), quando também terá show em praça pública da dupla Glauco e Felipe. No dia 28 tem apresentação do espetáculo do grupo Radical Moto Show, dia 29 tem show do cantor Tiago Viola. A apresentação do dia 30 está por conta da Banda Lis e show da virada a apresentação será da dupla Cowboy e Cuiabá.



Para o prefeito José Roberto Furlan, as festas de fim de ano carregam uma importância maior e por isso, é tão relevante as comemorações. Ele também convida toda a população para celebrar a programação promovida pela Prefeitura.

“É uma felicidade ver que as ações promovidas pelas secretarias estão levando alegria para nossa população. Teremos várias atrações e convidamos todos a participarem conosco deste momento tão especial”, disse.



Durante as festividades de fim de ano, o comercio de Jardim Alegre funciona em horário estendido. A partir de hoje até o dia 23, as lojas fiam abertas até as 22 horas (segunda-feira a sexta-feira), e nos sábado até o final do ano até às 18 horas.

Campanha de Natal

A campanha “Natal da Paz”da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Jardim Alegre, também vai sortear no dia 10 de janeiro, as 19 horas, uma moto Bizz e 10 vales-compras no valor de R$ 500,00 cada. Para participar, os clientes devem comprar nas lojas identificadas com o cartaz da campanha.