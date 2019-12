Prefeitura de Lunardelli promove espetáculos circenses

Alunos da rede municipal e estadual de Lunardelli tiveram a oportunidade de se divertir na última quinta-feira (05), com o espetáculo do Circo Espalhafatos, grupo formado em 1996, que percorre municípios do Paraná através de projeto da Copel e do Governo do Estado.

Houve duas sessões em Lunardelli, que aconteceram no Centro de Eventos. O circo proporcionou muita alegria ao público, com palhaços, mágico e malabarista. A secretária de Educação, Suellen Grola, prestigiou o espetáculo e comentou sobre o sucesso. “As crianças e os adolescentes ficaram encantados com o circo. É muito importante essas parcerias para que a cultura, como a circense, nunca acabe”, destaca.



O prefeito Reinaldo Grola frisa que o circo chegou a Lunardelli através da prefeitura junto ao Governo do Estado. “Tudo que vem para somar no desenvolvimento da educação e cultura do nosso município, estamos empenhados para conquistar. Ficamos muito felizes em proporcionar entretenimento para a população e continuaremos trabalhando para que o município tenha mais eventos assim”.