Capotamento deixa homem em estado grave em Ortigueira

Duas pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito ocorrido no começo da noite de domingo (8) na BR-376, em Ortigueira. Elas estavam em uma caminhonete que capotou por volta de 18h45 no quilômetro 351 da rodovia, conforme relato da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A condutora do veículo dirigia sob efeito de álcool, segundo a polícia.

A Ford Ranger seguia no sentido Imbaú-Ortigueira quando a motorista perdeu o controle da direção, bateu várias vezes contra a defensa metálica do canteiro central e o veículo capotou na sequência. A mulher de 39 anos teve apenas ferimentos leves, mas seu irmão de 42 anos sofreu ferimentos graves e foi levado ao Pronto Atendimento de Ortigueira.

A motorista foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de álcool, mas sem a caracterização de crime – isso significa que o valor atingido no etilômetro foi inferior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O carro foi recolhido ao pátio da PRF.

“A PRF continua alertando para que não se conduza veículo automotor sob efeito de álcool, pois além das sanções administrativas e penais ressalta-se a consequência mais relevante, o grande risco que esta prática causa aos usuários da rodovia”, destaca a PRF, em nota.