Ladrões atiram e agridem passageiros de ônibus durante assalto na PR-444

Dois passageiros de um ônibus foram agredidos durante assalto na PR-444, na região de Mandaguari. Os ladrões também efetuaram disparos dentro do coletivo. O roubo aconteceu no começo da madrugada desta segunda-feira (9), no Km 33.

O motorista do ônibus da empresa Expresso Nordeste, que fazia a linha Londrina - Foz do Iguaçu, contou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que quatro ladrões armados e violentos invadiram o ônibus. Os suspeitos a princípio usavam um GM/Astra de cor preta.

Dentro do ônibus estavam aproximadamente 40 passageiros, dois foram agredidos com coronhadas. Os ladrões roubaram dinheiro, celulares e objetos pessoais.

As testemunhas contaram que durante o assalto, alguns tiros foram efetuados dentro do coletivo. Por sorte ninguém foi atingido. No ônibus foi encontrada uma cápsula de projétil, possivelmente de munição 9 mm.

Os passageiros agredidos foram socorridos por uma ambulância da Viapar e levados para receber atendimento médico em Mandaguari.

O motorista e passageiros do ônibus deslocaram até a Unidade Operacional PRF/Mandaguari, a fim de verificarem quais os procedimentos cabíveis para que pudessem registrar a ocorrência na Polícia Civil, que deve investigar o caso.

Até o momento ninguém foi preso. O valor levado pelos assaltantes não foi revelado.