Mulher é agredida pelo marido após festa de confraternização de trabalho

A equipe de plantão da Polícia Militar (PM) foi solicitada para deslocar a uma residência na Av. Maranhão, em Ivaiporã, onde uma mulher estaria apanhando do marido. O caso foi registrado por volta das 17 horas.

A mulher relatou aos policias, que estava em uma confraternização de trabalho com o marido, e que após irem para casa, ele com ciúmes começou a agredi-la com vários socos no rosto e chutes.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas em possíveis locais onde o mesmo poderia estar, porém não obteve êxito, a vítima foi orientada e feito boletim de ocorrência.