Casal é preso em Londrina suspeito de agredir filho adotivo

Um casal foi preso em flagrante em Londrina, na noite de ontem (8), suspeito de agredir filho adotivo. A criança foi levada em estado grave ao hospital, onde está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O menino de oito anos foi adotado há dois meses, em Corumbá (MS).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), uma conselheira tutelar recebeu a ligação do Hospital Evangélico dizendo que uma criança que estava sendo atendida no pronto-socorro possivelmente tinha sido agredida.

No hospital, a conselheira tutelar encontrou o menino com "marcas severas de agressão física, com indícios de tortura", conforme consta no Boletim de Ocorrência. Então, chamou a Polícia Militar (PM).

O médico pediatra que atendeu a criança afirmou à PM, de acordo com o B.O., que perguntou aos pais adotivos como ela tinha adquirido os hematomas. Segundo o B.O., o casal respondeu que deu "umas chineladas e palmadas" – que seriam um corretivo.

À Polícia Militar, os pais disseram que causaram os hematomas, com o "intuito de discipliná-lo". Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.

Com informações G1 Paraná.