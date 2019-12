PM registra quatro ocorrências relacionadas a furto na região da 6ª CIPM

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) atendeu no domingo (8) quatro ocorrências relacionada a furtos nos municípios de Arapuã, São João do Ivaí, Jardim Alegre e Borrazópolis, onde um homem foi detido.

Em um sítio na localidade de Alto Mirante em Arapuã foi furtada uma vaca com aproximadamente 15 arrobas. No local, na manhã de domingo, foi encontrado um pedaço de corda e uma letreiro M de uma marca de veículo. Os moradores do local, também apontaram o possível autor dos furtos que acontecem frequentemente na região.

Na Av. Itaipu em São João do Ivaí, uma pessoa deixou um VW/Golf cor prata na garagem casa da mãe na noite anterior, por volta das 22 horas, ao retornar na manhã de ontem, o veículo não se encontrava mais no local.



Na cidade de Jardim Alegre, na madrugada de ontem, foi levado o para-brisa (que estava solto) de um veículo VW Gol. O carro estava estacionado em frente à casa da vítima na Rua São Paulo.

Em Borrazópolis a Polícia Militar prendeu ontem, um homem que furtou na data anterior um botijão de gás na Rua Distrito Federal. O autor foi encaminhado para a Delegacia de Faxinal para as providências cabíveis.