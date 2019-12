Homem é preso após seguir mulher e mostrar órgão genital

Um homem de foi preso na manhã de domingo (9), em Jardim Alegre, após mostrar o órgão genital para uma mulher que estava com um filho de colo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher seguia para o ponto de ônibus na rodovia PR 466, quando o homem começou a segui-la, assoviou para a vítima e retirou o órgão genital, fazendo gestos obscenos.

A vítima atravessou a rodovia, e pediu ajuda para o homem que trabalha vendendo orquídeas no local. A Polícia Militar foi acionada e em ação rápida, logrou êxito em prender o autor em flagrante, quando ainda estava se masturbando do outro lado da via.

O indivíduo foi encaminhado para a 54ª Delegacia Regional de Policia Civil de Ivaiporã.