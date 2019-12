Homem leva três adolescentes para motel e pula muro na hora de pagar a conta

A Polícia Militar de Ivaiporã deslocou a um motel em Ivaiporã, na rodovia Celso Fumio Makita, onde três adolescentes dizendo ser maiores de idade entraram acompanhadas de um homem, que não souberam ou não quiseram dizer de quem se tratava.

Na hora de ir embora e pagar a conta, o homem pulou o muro e empreendeu fuga sem pagar a dívida, e as meninas ficaram detidas até a chegada da equipe policial.

As menores foram encaminhadas à 54ª Delegacia Regional de Polícia, juntamente com a Equipe do Conselho Tutelar e proprietária do motel, para que fossem tomadas as devidas providencias.