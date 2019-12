Administração municipal de Faxinal tem aprovação de 90% da população

Pesquisa realizada pelo instituto Visão Pesquisas Ltda., de Londrina, aponta o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, juntamente com seu vice Pedro da Silva Moreira (PP), o Galdério, com um alto índice de avaliação do mandato, que teve início em janeiro de 2017. A administração Gallo tem aprovação de quase 90% da população, um dos mais altos índices do Vale do Ivaí e do Paraná, atingindo 89,20%.

Se as eleições municipais fossem hoje, Gallo também seria reeleito com uma grande margem de votos em relação àqueles que seriam seus principais concorrentes na disputa para prefeito no ano que vem.O levantamento foi feito no último dia 3 de dezembro, tendo sido ouvidas 300 pessoas em dez setores diferentes da cidade, abrangendo centro, bairros e zona rural do município, de acordo com o instituto. A consulta popular foi encomendada pelo grupo político da base aliada do prefeito Gallo. Conforme o prefeito, um dos objetivos da pesquisa foi saber se a população está contente ou não com a atual administração municipal. E outro foi saber a tendência do eleitorado para o pleito do ano que vem e, assim, o grupo ter uma análise de quem poderá disputar a Prefeitura em 2020.Na pergunta qual sua avaliação sobre a administração do prefeito Gallo, 33,10% consideram ótima, 44,60% boa, 18,30% regular, 0,80% ruim, 1,60% péssima e 1,60% não souberam opinar.Quando a pergunta é mais direta, ou seja, você aprova ou não a administração do prefeito Gallo, 89,20% afirmaram que sim, 8,80% responderam que não aprovam, enquanto 2,00% não souberam opinar.A pesquisa procurou saber também a opinião dos entrevistados sobre a administração do prefeito Gallo em relação à outras administrações anteriores. Para 83,30% dos entrevistados, a administração municipal melhorou, para 12,70% permanece igual, para 2,80% piorou e 1,20% não souberam opinar.Em relação às eleições marcadas para outubro do ano que vem, quando serão eleitos prefeito, vice e vereadores, o instituto Visão Pesquisas indicou alguns pré-candidatos a prefeito ou nomes em evidência para que o entrevistado pudesse dar sua opinião sobre em quem votaria de forma estimulada.Num primeiro cenário com dois candidatos - entre Gallo e Moacir Pomini (Cidadania) - em que pergunta é, se as eleições fossem hoje em qual dos candidatos você votaria para prefeito de Faxinal, Gallo teria 78,50% dos votos na busca de sua reeleição, Moacir Pomini (Cidadania) teria 10,40%, enquanto 11,20% não souberam responder.Num segundo cenário, entre Gallo e o ex-prefeito Adilson Silva Lino (PDT), com a pergunta em qual desses candidatos você votaria para prefeito de Faxinal, Gallo seria reeleito com 75,30%, ficando Adilson Silva Lino com 13,50%, enquanto 2,80% não votariam em nenhum dos dois e 8,40% não souberam responder. O prefeito Gallo também tem um índice baixo de rejeição. Quando a pergunta é em qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum, 25,50% apontaram o ex-prefeito Adilson Silva Lino (PDT), 3,20% Gallo, 19,10% Moacir Pomini, 15,90% Paulo Portela (PSD), outros 0,40% e 35,90% não souberam opinar.

Gallo vê reconhecimento ao trabalho desenvolvido

Para o prefeito Ylson Cantagallo, a avaliação positiva de sua administração é o reconhecimento da população ao trabalho que vem sendo realizado por toda sua equipe em busca do melhor para Faxinal. “Aqui a administração municipal é conduzida não apenas pelo prefeito, mas em conjunto com toda equipe administrativa”, afirma o prefeito. Segundo ele, neste contexto estão o vice-prefeito Galdério, secretários, assessores, todos os servidores municipais e também a Câmara de Vereadores, além do apoio que recebe dos governos estadual e federal e dos deputados que representam o município. “Ninguém governa sozinho, porque sozinho não se consegue nada e é assim que administramos Faxinal”, acrescenta o prefeito, agradecendo à população pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela atual gestão. (E.C)