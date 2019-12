Após perseguição, adolescente é apreendido pilotando moto em Jardim Alegre

Um adolescente que conduzia uma motocicleta foi apreendido na manhã de ontem (7), em Jardim Alegre. Houve perseguição policial entre a Rua Santo Antônio esquina com Getúlio Vargas até a Rua Rui Barbosa, onde o menor foi apreendido.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou a motocicleta Honda vermelha, ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, bem como confeccionado os autos de infração de trânsito, e o adolescente conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia.



Ainda na Rua Rui Barbosa, a equipe logrou êxito em realizar a abordagem de um VW Gol, que minutos antes teria obstruído a passagem da viatura policial que se encontrava em acompanhamento tático ao adolescente infrator. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi visualizado pela equipe dando sinal com as mãos e gritando “corre, corre, corre” para o condutor da motocicleta.

Xingamentos

Mais tarde, por volta das 17 horas, a PM localizou na Av. Matos Leão esquina com Santa Catarina, um motoqueiro que proferiu xingamentos contra a equipe devido a apreensão realizada pela manhã. Ele teria dito em um grupo do WhatsApp “a polícia de Jardim Alegre tudo maldita”, “bando de f...”, dentre outros insultos.

Realizado busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o mesmo, sendo dada voz de prisão pelo crime de desacato, ele foi encaminhado ao Destacamento da Policia Militar para confecção do Termo Circunstanciado.