Capela é alvo de furto em Uraí; paredes de madeira de peroba rosa foram levadas

Uma capela localizada na área rural de Uraí, no norte do Paraná foi alvo de criminosos. O que chama atenção, é que os ladrões furtaram as paredes de madeira.

As tábuas furtadas eram de peroba rosa, tipo de madeira muito utilizada na fabricação de móveis. Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 100 tábuas que faziam parte da igreja, pintadas de azul e bege, foram levadas.

Tábuas de outros tipos de madeiras não foram furtadas. Quem chamou a PM foi o ministro da capela, Gilberto Silvério, que realizada celebrações na igreja há 23 anos.

"Uma pessoa viu tudo destruído e me ligou. Estamos indignados, essa capela tem mais de 50 anos. Não sei o que leva o ser humano a fazer isso, eles levaram só as madeiras de peroba, as outras nem tocaram", disse.



Como não há câmeras de segurança e ninguém viu a ação, a polícia pede ajuda dos moradores para identificar e prender os suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo 190.



De acordo com o ministro, neste sábado não haverá celebração, mas na segunda-feira (9), uma reunião será realizada com o moradores para definir o que será feito. A intenção é reconstruir a capela.

O caso é investigado.