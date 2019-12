Corpo de trigêmea afogada no Rio Paraná é encontrado após uma semana do acidente

O corpo da trigêmea de 13 anos, afogada no Rio Paraná, em Mundo Novo (MS), foi encontrado nesta sexta (6), em Guaíra, no oeste do Paraná, quase uma semana depois do afogamento e a dez quilômetros do afogamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um amigo da família reconheceu o corpo da menina de 13 anos. Os bombeiros faziam buscas desde sábado passado (30), quando ela, os dois irmãos e um homem de 47 anos se afogaram na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul, num lugar chamado Praia do Sol, quando o barco que estavam virou.

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo. Apesar de o corpo ter sido reconhecido pelas roupas, o IML fez um exame de DNA para confirmação, que só deve ficar pronto em cinco dias.