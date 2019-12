Homens agridem mulher com arame farpado e tentam estuprá-la em Rio Bom

Uma mulher foi agredida e deixada em uma estrada rural de Rio Bom. A Polícia Militar (PM) recebeu denuncias de que ela estava caída e desacordada, no final da madrugada deste sábado (7).

Segundo a PM, ao chegar na estrada a mulher realmente estava desmaiada e com sintomas de embriaguez. Ao retomar a consciência a mulher contou que tinha ido até uma festa em um sítio, e que ao sair, três rapazes a seguiram.

Ela ainda disse que os homens tentaram ter relações sexuais com ela, como não aceitou, foi agredida. A vítima disse que conseguiu atingir uma garrafada na cabeça de um dos suspeitos.

Conforme a PM, ela estava com um corte na cabeça e com um pedaço de arame farpado enfiado no abdômen. Foi acionado a ambulância de Rio Bom, que a encaminhou até o posto de saúde para atendimento.

Os suspeitos não foram encontrados. O caso será investigado.