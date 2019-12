Homem é preso por furto e agressão em Sabáudia

A polícia militar de Arapongas prendeu, na madrugada deste sábado (07), um rapaz de 19 anos por furto e agressão. Os crimes aconteceram em Sabáudia.

A vítima, um homem de 36 anos, relatou a equipe policial que foi até a casa de uma pessoa que havia sido esfaqueada, para saber se já estava em casa, e enquanto estava lá, conversando com alguns amigos, um rapaz veio até ele com uma faca, colocou no seu pescoço e pegou seu celular que estava em seu bolso. A equipe policial foi acionada, e ao realizar diligências, encontrou o suspeito próximo ao estádio municipal.



Foi dada voz de abordagem e durante a revista pessoal foi localizado o celular furtado. Foi dada voz de prisão, momento em que o suspeito se mostrou agressivo, reagindo com socos e pontapés e ainda cuspiu na equipe. A pós solicitação de reforço, o detido foi encaminhado para a delegacia de Arapongas. Durante os procedimentos, foi apurado que o autor deste roubo já havia desferido um golpe de faca em outra vítima, horas antes.