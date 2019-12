A Polícia Militar (PM) atendeu ontem (6), uma ocorrência de furto e abate de uma vaca na estrada Santo Antônio, na região do Porto Ubá, em Lidianópolis.

De acordo com boletim de ocorrência, os invasores levaram as carnes, deixando para trás a carcaça do animal abatido. No entanto, os criminosos não deixaram nenhuma pista.