PM flagra dupla dentro de uma casa com o plano do furto gravado em áudio  

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 19 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos na manhã de ontem (6), durante furto em andamento em uma residência na Rua São Leopoldo, em Ivaiporã, no Paraná. Na busca pessoal foi encontrado nos celulares dos suspeitos, áudios do planejamento do furto na residência.

A ação policial ocorreu após denúncia via COPOM, a equipe foi ao local e encontrou a porta arrombada e a casa revirada. Em um dos cômodos encontrou a dupla escondida debaixo de uma cama. Do lado de fora da residência um botijão de gás, um aparelho de som e uma camiseta, que estavam prontos para ser levados.