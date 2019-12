Empresa monta chapas ACM e letreiro no portal de entrada de Ivaiporã

A construtora responsável pela construção do portal de Ivaiporã começou a montar hoje (6), o revestimento com chapas ACM (aço escovado) e letreiro do portal na entrada da cidade, no início da Avenida Ladislao Gil Fernandez.

O pórtico de 37 metros de largura, consiste em três pilares verticais em concreto e a peça metálica horizontal. Os recursos para a construção da obra são do Governo Federal no valor de R$ 263 mil, através do deputado Sérgio Souza.

O prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) diz que o portal faz parte do programa municipal de turismo. O objetivo, segundo ele mostrar a identidade do município e deixar a entrada da cidade mais atrativa, elevando assim o potencial turístico da cidade.



“O portal é uma marca da cidade, e é um painel que demonstra o capricho das obras do município. É uma obra que mudará o visual da entrada da cidade”, completa Miguel Amaral.