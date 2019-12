Mandaguari se prepara para chegada de Papai Noel

Mandaguari se prepara para a chegada do Papai Noel, que nesta terça-feira, às 20 horas, recebe a chave da cidade das mãos do prefeito Romualdo Batista, na praça Independência, em um gesto simbólico que dá largada às festividades natalinas. Para esperar a chegada do “bom velhinho” a Prefeitura programou uma grande festa com espetáculo musical, Parada de Natal: A Magia do Natal com anjos, mamães noéis, renas, bailarinas e crianças desfilando pela avenida Amazonas, entrega da chave da cidade para o Papai Noel e abertura da casinha. A festa termina com o espetáculo musical. O prefeito convida a comunidade a participar dessa grande festa. “Com a parceria da Câmara e da Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari, a Prefeitura preparou um espetáculo diferente neste Natal, trazendo a magia e o encantamento dessa época do ano para Mandaguari. A decoração e iluminação estão bem diferentes do ano passado, com o túnel de luz e as iluminação especial de snow fall nas árvores que traz efeito de neve caindo. Vamos fazer um Natal especial para recepcionar o astro da festa que é Jesus”, disse Batistão. As luzes e do “Natal em Família” já estão acesas desde domingo, levando o clima natalino para a Avenida Amazonas, praças Independência e Tiradentes, rotatória do PAM e Avenida das Indústrias. As duas principais praças já receberam decoração especial. Na Praça Tiradentes (Bom Pastor), será retratada a essência do Natal, com o presépio, anjos e muitas luzes. Na Praça Independência, além da tradicional casa do Papai Noel, outros enfeites como o balão, caixa de presente iluminados e o túnel de luz já servem de cenário para fotos dos frequentadores do local. “Esperamos todos para a abertura do Natal, tragam as famílias, as crianças e os idosos e venham viver o encantamento natalino. Convidamos também para prestigiar o comércio e principalmente viver o espírito natalino com a presença do Senhor Jesus”, convida Batistão.

