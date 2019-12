Centro de Aprendizagem de São Pedro do Ivaí realiza especial de final de ano

O Centro de Aprendizagem e Inclusão Social/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CAIS/SCFV) de São Pedro do Ivaí realizou no dia 4 de dezembro o 9º Festival de Fim de Ano, com objetivo de valorizar todas as artes aprendidas nas oficinas oferecidas pelo projeto social, feito em parceria do Governo Municipal de São Pedro do Ivaí com a Usina Renuka do Brasil.

Com o tema “Calçada da Fama”, crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, atendidos pelo projeto, mostraram em uma noite mágica apresentações de teclado (orientadas pela professora Vanessa), violão (orientadas pelo professor Fagner) e danças (orientadas pela professora Mara), como forma de mostrar os talentos e habilidades de cada um dos alunos, além de homenagear grandes nomes do entretenimento mundial da cultura, música e dança.

A Coordenadora do CAIS/SCFV, Fátima Amaral, agradeceu o Governo Municipal e a Usina Renuka pela parceria e confiança depositadas nos últimos anos. “Quero agradecer os funcionários e os pais que reconhecem e acreditam em nosso trabalho. Essa noite foi especial, onde pudemos mostrar que nossos objetivos foram alcançados com êxito e a importância do projeto para todos aqueles que necessitam de participar do CAIS/SCFV” disse ela.

Para fechar a noite em grande estilo, pais e amigos das crianças e adolescentes assistiram apresentações de danças feitas por todos os alunos, sob orientação da instrutora Mara. “Os projetos sociais são extremamente importantes para diminuir as distâncias que existem na sociedade. Essa parceria oferece oficinas à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que podem descobrir um talento ou uma habilidade, ajudando-os a oportunidades no futuro”, disse o prefeito José Isalberti.

Presente também no evento, o secretário municipal de Assistência Social, Isaque de Souza, membro do Conselho do Centro de Aprendizagem e Inclusão Social (CAIS), Dionei Magalhães e a equipe do CRAS.

CAIS/SCFV - Em parceria com o Governo Municipal, o projeto da Renuka Vale do Ivaí, através do Centro de Aprendizagem e Inclusão Social (CAIS) desenvolve ações por meio de oficinas em contraturno escolar, com crianças de 7 a 14 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social ou violação dos direitos. O Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vinculo tem capacidade para atender 120 crianças.