Alunos da "Escola Furacão" de São Pedro do Ivaí conhecem Arena do Atlhetico

Cerca de 44 crianças e adolescentes do projeto "Escola Furacão" de São Pedro do Ivaí tiveram uma noite que certamente vão guardam em suas memórias. Na última quarta-feira (04), eles assistiram a vitória do Atlhetico Paranaense, contra o Santos por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro de 2019.

Além dos garotos, no ônibus foram seis servidores do setor de esportes do município como tutores dos garotos. Pais e amigos também acompanharam, por conta própria, a viagem à Curitiba.

Em parceria com Governo municipal, por meio do Departamento de Esportes, a visita ao estádio do Atlhetico está no cronograma de atividades deste projeto iniciado em 2017. A última viagem (quarta-feira) foi a terceira que ocorreu em três anos de parceria.

"Essa parceria com o Atlhetico é benéfica para os meninos que têm a chance de participar da escolinha de futebol e também ajuda na formação do caráter”, disse o prefeito José Isalberti.

Hoje são quase 250 atletas que treinam na escolinha: futsal e futebol de campo. As aulas acontecem de terça a quinta-feira (futsal) – quarta e sexta-feira (futebol de campo), em diferentes horários, no período da manhã e tarde. O projeto tem o apoio da Lanchonete do Kirk, do Mercadão Rosa e da Câmara de Vereadores.