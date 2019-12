PM de Cambira cumpre mandados de busca e apreensão; quatro pessoas foram presas

Duas mulheres de 18 e 39 anos e dois homens de 20 e 39 anos, foram presos em Cambira. A Polícia Militar (PM), realizou na manhã desta sexta-feira (7), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na cidade.

Conforme a PM, a ação aconteceu no centro, no Bairro Rafaela e no Jardim das Flores. No total foram cumpridos quatro mandados expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Apucarana e Ministério Público, com o objetivo de coibir o crime de tráfico de drogas no município de Cambira.

Foram apreendidos seis porções de maconha, 11 pedras de crack, três buchas de cocaína e R$ R$ 6.432, dinheiro que seria do tráfico de drogas.

Todos os envolvidos foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.