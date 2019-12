Prefeitura de Ivaiporã realiza confraternização com Grupo Renascendo

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Assistência Social, promoveu o almoço de confraternização de final de ano com o Grupo Renascendo na Melhor Idade na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

O prefeito Miguel Amaral parabenizou a equipe do Departamento Municipal de Assistência Social pelo trabalho desenvolvido com o Grupo Renascendo na Melhor Idade e desejou boas festas. “É importante reforçar a amizade e companheirismo entre os servidores e idosos que mantêm a qualidade de vida caminhando, dançando e convivendo – independente de datas festivas”, declarou Miguel Amaral.

Na ocasião, a diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Gertrudes Bernardy, agradeceu ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso por proporcionar o recurso necessário para realizar o almoço para 150 idosos – além de ofertar algumas lembranças.

“Agradeço aos 150 idosos que participaram da confraternização, porque considero importante a união e uma vida saudável. Inclusive, formamos um grupo de idosos no distrito do Jacutinga e, em breve, formaremos outro no distrito do Santa Bárbara”, informou Gertrudes Bernardy, que agradeceu à coordenadora do Departamento Municipal de Assistência Social, Ione Muchiuti, pelo trabalho e dedicação ao Grupo Renascendo na Melhor Idade.

Semanalmente, os idosos participam do Baile da Melhor Idade no Centro Cultural da Melhor Idade, promovido pela Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social.