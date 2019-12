Prefeitura de Rosário do Ivaí anuncia programação da 18ª Festa da Uva Niágara

O Prefeito Ilton Shiguemi Kuroda anunciou nesta semana a programação da 18ª edição da Festa da Uva Niágara de Rosário do Ivaí nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2019.

"Buscamos uma parceria estratégica com a Klabin S. A. e o Governo do Estado do Paraná, através da Copel, Sanepar e Fomento Paraná, para a realização desta festa que promete ser a maior já realizada em nosso município. Com a inédita apresentação de três shows nacionais, rodeio e evento de moto com almoço beneficente, para juntos celebrarmos a colheita da Uva que move o nosso município através da APRI (Associação dos Produtores de Uva) e demais produtores".



Confira a Programação:



Dia 27:

Concurso da Melhor Uva; Concurso da Rainha da Uva; Abertura da Festa com o Rodeio; Show com Mayck e Lyan.



Dia 28:

Pista Extreme - evento paralelo a Festa; Continuação do Rodeio; Show com Juliano Cezar.



Dia 29:

4º Trilhão da Uva - evento paralelo a Festa; Almoço beneficente - em prol do Lar São Vicente de Paulo e Jefão; Final do Rodeio; Show com Thaeme e Thiago.