Agência dos Correios de Godoy Moreira é arrombada

A agência dos Correios de Godoy Moreira foi arrombada na madrugada desta sexta-feira. No local, foi constatado que o cofre também foi levado pelos bandidos. A PM da região foi acionada e faz diligências pela região. Na última terça-feira (3), moradores da cidade fizeram uma grande manifestação pela falta policiamento à noite.

Há alguns meses a cidade de Godoy Moreira deixou de ter os patrulhamentos noturnos por falta de efetivo da Polícia Militar (PM). Apenas um policial fica no Destacamento da Polícia Militar (DPM) após as 18 horas, e em caso de ocorrências, é necessário o pedido de reforço para cidades vizinhas. No entanto, como Godoy Moreira, fica distante das demais cidades, o reforço só consegue chegar com no mínimo 30 minutos.

O prefeito José Gonçalves cobra com urgência mais policiamento no município. "Lamentavelmente, uma notícia que não gostaríamos de ter, mas como já era de se esperar o pior já está acontecendo em nossa cidade por conta da falta de segurança à noite. Desta vez foi a invasão dos correios. Arrombaram a porta, arrombaram o cofre e ninguém viu. A população, o comércio, as autoridades vem cobrando não é por acaso, a preocupação se justifica. Hoje foi o correio, amanhã pode ser outra porta. Vamos continuar gritando para que as autoridades competentes nós ouçam".