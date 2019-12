PM atende ocorrências de furtos em Ivaiporã, São João do Ivaí e Lunardelli               

A Polícia Militar (PM) atendeu ontem (5), quatro ocorrências de furtos na região, duas em Ivaiporã, uma em São João do Ivaí e outra em Lunardelli, onde um suspeito foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, na cidade de Ivaiporã, um casal morador na Rua Jeronimo Brosso ao retornar do trabalho encontrou a porta de metal dos fundos da residência arrombada, bem como a janela de vidro forçada e amassada. Foi levado do local: um Notebook Intelbras; perfumes; uma corrente de ouro com pingente; um micro-ondas; um par de óculos Mormai lentes Transitions; e diversas peças de roupas e calçados.



Na Rua Pedro Picinato, uma mulher foi até a casa do filho alimentar os cachorros e encontrou a casa revirada. A equipe da PM foi acionada e a solicitante relatou que o filho se encontra preso, não há moradores na residência, e que até então sentiu falta apenas de roupas.



Em São João do Ivaí na Rua João Francisco Quirino, foi furtado durante a madrugada de ontem, uma motocicleta Honda Fan 125 KS com placas de Lunardelli, que se encontrava estacionada na garagem da residência.



Em Lunardelli, na Rua Bahia uma casa teve um botijão de gás furtado durante a madrugada. Uma pessoa suspeita, que até então era amiga da vítima foi detida. Eles haviam passado a noite bebendo na casa da vitima que dormiu, foi quando o botijão foi levado.

O suspeito alegou que pegou emprestado, mas não teve tempo de avisar, pois a chuva o teria impedido. A vítima não acreditou na versão do autor do furto, e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.