Polícia Civil e VISA incineram drogas e óculos de grau vendidos irregularmente sem receita médica

Polícia Civil de Ivaiporã incinerou na tarde desta quinta-feira (5), mais de 15 quilos de drogas apreendidas durante operações nos cinco municípios da comarca. A queima do entorpecente aconteceu nos fornos de secagem da Coamo, localizada na rodovia PR 466, em Jardim Alegre. Também foram incinerados 230 óculos de grau que foram apreendidos pela Vigilância Sanitária (VISA), que eram vendidos sem receita médica na cidade de Ivaiporã.

Segundo o delegado Aldair da Silva Oliveira, a droga incinerada é oriunda de apreensões em procedimentos policiais realizados nos últimos meses. “É o trabalho de repreensão da Polícia Militar, Polícia Civil, das denúncias anônimas que a população faz, e que nos permite fazer essas apreensões. Todo o material foi guardada um pequena fração para contraprova nos procedimentos policiais”.

Conforme Julho Spak, coordenador da VISA de Ivaiporã, os óculos incinerados foram apreendidos no final de 2018, em lojas de armarinhos e comércio ambulante no centro da cidade. Na época, também foi determinada a suspensão imediata do comércio dos óculos e feito um termo de ciência e infração.



“Óculos de grau que eram vendidos sem receita médica, apenas com um precário teste visual. De lá para cá, esses comerciantes que vendiam essa mercadoria irregularmente tiveram ciência e não tivemos mais problemas com este tipo de irregularidade”, relata Spak.