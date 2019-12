Lei cria carteirinha de identificação de autista em Faxinal

A Câmara de Vereadores de Faxinal aprovou na sessão de segunda-feira projeto de lei que institui a carteira de identificação do autista no município. A propositura é de autoria do presidente da Câmara, Paulo Vitor Portela (SD). A convite do autor, a responsável pelo programa de saúde mental no município, enfermeira Elaine da Silva Souza, esteve presente na reunião para conceder explicações sobre o assunto.

Ela ainda enfatizou as vantagens que a carteira de identificação do autista irá proporcionar aos portadores.

O presidente Paulinho Portela, como é mais conhecido, menciona que, ao usar a carteira, o portador terá acesso e atendimento prioritário a todos os estabelecimentos públicos e privados, empresariais, comerciais, industriais, de serviços e similares, entre outros instalados em Faxinal.

A enfermeira Elaine disse que a carteirinha do autista será muito útil e ainda irá colaborar para que o autista tenha os seus direitos garantidos. “Pessoas com autismo possuem os mesmos direitos que os portadores de outras deficiências têm. A carteirinha será importante, pois não será preciso ficar apresentando um laudo médico para obter os benefícios”, mencionou.

Elaine é enfermeira e responsável pelo programa de saúde mental de Faxinal. Além disso, é mãe de uma criança diagnosticada com autismo. Durante a sessão, ela comentou sobre a maneira como o transtorno pode ser identificado e como é importante iniciar, o quanto antes, um acompanhamento multidisciplinar. A enfermeira explicou que o autismo afeta, sobretudo, a comunicação e a socialização da criança, fato que pode ser detectado nos primeiros meses de vida ou um pouco mais tarde, por volta dos dois anos de idade.

No entanto, a profissional garantiu que, quando diagnosticado cedo, maiores são as possibilidades de tratamento e que o Município tem prestado todo o suporte necessário. “Temos, em Faxinal, atendimentos gratuitos e especializados. Agora, com a instituição da carteira do autista, vai ficar ainda melhor”, comemorou. (EDISON COSTA)