Um Pálio com dois passageiros capotou na tarde de hoje (5), na saída para o Distrito do Pirapó. O homem que estava no veículo recusou atendimento. Já a mulher, foi encaminhada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) com lesões leve.