Foragido por roubo e extorsão é reconhecido e preso enquanto assistia júri, em Marilândia do Sul

Um foragido da Justiça foi preso durante um júri popular nesta quinta-feira (5), no Fórum de Marilândia do Sul, interior do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Raul Gustavo de Oliveira Nascimento estava assistindo o julgamento quando foi reconhecido por um PM que fazia a segurança no local.

Ainda conforme a PM, havia um mandado de prisão em nome de Nascimento que era procurado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, extorsão e receptação.

Ele foi detido e conduzido até a delegacia.