Conrado & Aleksandro se apresentam na festa de aniversário de Marilândia 

Acontece nos próximos dias 6, 7 e 8 dezembro, a VII Festa da Produção, em comemoração aos 67 anos de Marilândia do Sul. No dia 6, às 20h30 será realizada a abertura das barracas e parque de diversões, apresentação da Fanfarra Municipal Famas, show pirotécnico, shows com Guilherme & Gabriel, Antony & Gabriel, e DJ Yano.

No dia 7, às 20h30, a festa começa novamente com shows de Adrian França, Conrado & Aleksandro e DJ Yano. No último dia 8, no domingo, as atrações começam a partir das 12 horas, e o público pode curtir Talentos da Terra, e show da dupla sertaneja Adilson & Reginaldo.