Arapuã, localizado no Oeste do Paraná, comemora 24 anos nos próximos dias 6, 7 e 8 de dezembro com diversas atrações gratuitas para a população. A festança começa amanhã (6) com show de Lucas & Mateus. Os festejos continuam no sábado, dia 7, com o locutor Marco Brasil, e com as duplas sertanejas Netto & Elton Junior, e Paula & Pâmela. No encerramento no domingo, dia 8, a galera curte o som da dupla Brenno & Mateus. A entrada para os shows é gratuita.