Homem que trabalha como Papai Noel no Natal é preso por estupro, em Londrina

Um homem de 66 anos foi preso nesta quinta-feira (05), suspeito de estupro, mediante mandado judicial cumprido no Conjunto João Turquino, na zona leste de Londrina.

Segundo a polícia, todo fim de ano, Joaquim Alves da Silva incorpora o Papai Noel e estaria se aproveitando para se aproximar de crianças. Ainda conforme a polícia, um dos crimes teria acontecido há 20 anos e o outro há poucos dias.

“Nesse caso, não foi preciso laudo pericial porque o relato não é de crime que deixaria vestígio. A situação ocorreu com crianças muito pequenas. Nós corroboramos com a verbalização de duas vítimas o que deixa grau de certeza de que o crime tenha ocorrido”, aponta a delegada do Nucria, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, Livia Pini.

Segundo a delegada, não está descartada a possibilidade do surgimento de outros casos com a divulgação da prisão do suspeito.

Joaquim Alves da Silva tem barba e cabelo brancos e cumpridos. Ele aproveitava este período de festas para de vestir de Papei Noel, principalmente, na região em morava para distribuir doces para crianças. Mesmo lidando com muitos casos de violência contra crianças e adolescentes diariamente, a delegada conta que foi a primeira vez que se deparou com uma situação assim. “É o primeiro caso assim, mas vemos diariamente situações em que as pessoas criam artifícios para se aproximar do público infantil”, relata.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes e depois será levado ao sistema prisional. Além desse mandado, o Nucria está cumprindo vários mandados de prisão contra suspeitos de estupro, mas o número exato não foi divulgado.