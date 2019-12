Homem acusado de matar casal em Marilândia é julgado hoje 

O homem acusado de duplo homicídio registrado no dia 12 agosto de 2018 em Marilândia do Sul, é julgado hoje (5), no Fórum da cidade. O julgamento começou as 09h.

O casal, o marceneiro Wellington Lima, 40 anos, e a merendeira Sílvia Helena Kruger, 44 anos, foi morto no ano passado em uma estrada rural de Marilândia do Sul. O autor dos disparos que mataram o casal, segundo a polícia, foi Carlos Henrique Gomes de Oliveira, 22 anos.

O rapaz, que está preso desde o acontecido, era companheiro da ex-mulher de Wellington, Rosilmara Aparecida dos Santos. O casal caminhava pela estrada do Castelo Eldorado. Os corpos das vítimas apresentavam marcas de tiros na cabeça e foram achados em um trecho da mesma estrada, a um quilômetro da BR-376.

Relembre o caso:

