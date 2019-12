Quem precisou sair mais cedo de casa nas cidades da região de Ivaiporã enfrentou dificuldade com as fortes chuvas. Até agora, não há registros de ventos fortes e raios.

Segundo o Simepar a previsão de tempo instável continuará em todo o Paraná, pois uma frente fria desloca-se sobre o oceano e uma área de baixa pressão encontra-se sobre o continente.

Esses fatores mantêm as condições elevadas para formação de chuva no decorrer do dia e em qualquer localidade do estado