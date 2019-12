PRF prende traficante gaúcho com 631 quilos de maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 631,5 quilos de maconha no final da tarde de quarta-feira (4) no município de Farol, região centro-oeste do Paraná.

A droga era transportada em um automóvel Ford EcoSport, abordado na BR-272. O motorista, um gaúcho de 48 anos de idade, foi preso em flagrante.

Aos agentes da PRF, o homem disse que saiu de Alto Paraíso (PR) e que pretendia levar a maconha até Porto Alegre (RS), onde mora. O automóvel apreendido pertence a uma locadora de veículos.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Mourão. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.