Briga entre meninas termina com adolescente ferida por estilete

Uma adolescente teve corte com um estilete na perna, durante uma briga com outra menina na Rua Visconde do Rio Branco, na Vila João XXIII, em Ivaiporã, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a briga entre as adolescente aconteceu ontem (4), por volta das 21 horas, por causa de namorado, uma delas foi tirar satisfação e entraram em luta corporal.

Durante a briga, a vítima foi segura pela mãe da infratora que desferiu o golpe de estilete e se evadiram do local.