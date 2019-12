Campus da UEM de Ivaiporã apresenta política de Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Economia Solidária

O coordenador do Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Estadual de Maringá (UEM), José Ozinaldo Alves de Sena, esteve no Campus da UEM de Ivaiporã, na terça-feira, dia 3 de dezembro, quando apresentou a proposta de política institucional de Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Economia Solidária da UEM, e explicou o projeto Compra Saúde.

A Prefeitura de Ivaiporã esteve representada pelo diretor do Departamento Municipal de Agricultura, Adir Salla, e a Emater pelo engenheiro Paulo Lizarelli. Também participaram agricultores familiares, sociedade civil de Ivaiporã e Jardim Alegre.

Conforme o coordenador os temas são debatidos nos Campi da UEM com o objetivo de levar a instituição de ensino a comprar dos produtores orgânicos da região para atender hospitais, restaurantes universitários, centros municipais de educação infantil e cantinas – por exemplo.

José Ozinaldo Sena comentou sobre o conceito de sustentabilidade e acesso à alimentação saudável, e defendeu que causa um impacto importante nos municípios onde há Campus da UEM. “Os produtores orgânicos podem produzir para atender a demanda da cidade e vender para UEM. Ou seja, abre-se um importante mercado regional”, declarou o coordenador.

Com a tendência de crescimento do Campus de Ivaiporã, o palestrante acredita que futuramente poderá haver restaurante universitário com foco na segurança alimentação e nutricional.