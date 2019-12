PRF apreende cigarros contrabandeados em Mandaguari

Na tarde desta quarta-feira, (4), por volta das 14h30, no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), deram ordem de parada a um veículo Fiat Brava com placas de Caldas Novas, (GO).

Ao iniciar a fiscalização, de imediato, os agentes já visualizaram que o veículo estava completamente abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Com dois ocupantes, condutor e passageiro, de 47 e 30 anos, respectivamente, disseram aos agentes ter pego o contrabando em Foz do Iguaçu e pretendia levá-lo até Caldas Novas, interior do Estado de Goiás, onde seriam remunerados pela empreitada criminosa.

Após verificação, foram encontrados 7.500 maços de cigarros contrabandeados, espalhados por todas as partes internas do veículo.

Os agentes da PRF os encaminharam presos à Delegacia da Polícia Federal e o contrabando juntamente com o veículo, ao Depósito da Receita, ambos em Maringá.