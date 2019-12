Gari é atropelado durante coleta em Jardim Alegre

Um gari da cidade de Jardim Alegre sofreu ferimentos leves após ter sido atropelado por um Onix durante o trabalho de coleta de lixo na tarde desta quarta-feira (4). O acidente aconteceu por volta das 14 horas, na Av. Matos Leão, em frente ao numeral 762.



De e acordo com as informações de populares, o gari teria atravessado em frente ao caminhão coletor para pegar o lixo do outro lado da rua quando foi atropelado.



A vitima recebeu atendimento dos socorristas do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jardim Alegre.