Prefeitura de Marilândia promove gincana para alunos do curso de formação de docentes

Nos últimos anos, Marilândia do Sul tem se tornado referência na formação de professores, recebendo estudantes de toda a região, que buscam essa formação profissional ofertada pelo Colégio Estadual Ângelo Casagrande. Dentro do currículo escolar, estão previstas ações para melhorar a preparação dos futuros educadores, em atividades que contam com a participação da Prefeitura de Marilândia do Sul.

Em clima de encerramento de ano letivo, a professora da disciplina Leila Abraão uma série de atividades culturais. Uma gincana com perguntas de conhecimentos gerais e história do município também marcou a programação.

A Secretaria Municipal de Educação contribuiu promovendo as atividades no Estádio Romeu Beligni. A gincana foi uma surpresa para os alunos do último ano do curso de Formação de Docentes. “Todos se divertiram muito com as brincadeiras, que foram tanto uma atividade da disciplina quanto uma forma de nos despedirmos dos nossos futuros professores", comentou a professora Leila Abraão.

Segundo o secretário de Esportes e Educação, Cleverson Ribeiro, a prefeitura sempre colabora com a formação de docentes. “Nós sempre estamos à disposição dos professores e das secretarias para realizar atividades com estudantes, idosos e crianças. Visando sempre melhorar a qualidade de vida e proporcionar momentos de diversão para todos”, explicou.

O Curso de Formação de Docentes oferecido em Marilândia do Sul tem a duração de 4 anos e pode ser feito tanto por quem já terminou o ensino médio, como por aqueles que desejam concluir os estudos regulares e ao mesmo tempo se preparar para o mercado de trabalho, já com uma profissão, no caso a de educador.