Junta de Serviço Militar de Marilândia realiza cerimônia de Juramento a Bandeira

Ao completarem 18 anos os jovens que não desejam ingressar no serviço militar precisam participar da cerimônia de juramento da bandeira, que é realizada todos os anos pela junta de Serviço Militar do município, juntamente com o Exército Brasileiro. É quando acontece a entrega do certificado de dispensa, documento importante para que os jovens estejam em dia com a justiça.

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades do município, e foi presidida pelo representante do Exército Brasileiro, Capitão Donizete Aparecido Repukna e pela Secretária de Serviço Militar Silvia Villarinho, os dois lembraram a importância de honrar o país e defende-lo se houver necessidade, e também do respeito à Bandeira como símbolo Nacional.

Neste ano assim como nos anos anteriores, foram solicitadas doações para instituições do município, foram arrecadados 41 pares de meias que serão doados para os idosos do Lar São Vicente de Paula. “As doações ajudarão muito nossos velhinhos, só temos motivos para agradecer a colaboração de todos”. Disse Bernadete Gogola, responsável pelo Lar.

Após o Juramento foi servido um coquetel para todos os presentes “Pelo segundo ano conseguimos oferecer um café para os jovens que foi custeado pela prefeitura municipal. Parece algo simples, mas muitos jovens saem da cerimonia e vão direto para o trabalho”. Lembrou a Chefe da 110º Junta de Serviço Militar, Silvia Vilarinho.

De camisas brancas como pede o protocolo, 52 jovens nascidos em 2001 participaram da cerimônia, que sela o compromisso de todos para com a pátria, o alistamento é obrigatório e aqueles que não comparecerem ficarão impedidos de tirar passaporte, assumir cargos no serviço público e matricular-se em faculdades e demais sanções previstas no Regulamento do Serviço Militar.